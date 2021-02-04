Edirne 407 bin 763 kişilik nüfusla 81 il arasında 49. sırada yer aldı
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Edirne 407 bin 763 kişilik nüfusla 81 il arasında 49. sırada yer aldı

04.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:52
Edirne 407 bin 763 kişilik nüfusla 81 il arasında 49. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında Edirne'de ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 6 bin 140 kişi azalarak 407 bin 763 kişi olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında Edirne'de ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 6 bin 140 kişi azalarak 407 bin 763 kişi olduğunu açıkladı.

TÜİK'ten Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarının belirlendiği aktarıldı.

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Edirne nüfusunun 407 bin 763 kişi olduğu belirtilen açıklamada, "2020 yılında Edirne'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 6 bin 140 kişi azalarak 407 bin 763 kişi olmuştur. Edirne'de erkek nüfusun oranı yüzde 50,5 (205 bin 775 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,5 (201 bin 988 kişi) olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

2019'da 5,8 olan Edirne'nin yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde -14,9 olduğu kaydedilen açıklamada, nüfus artış hızı sıralamasına göre Edirne'nin 81 il arasından 75. sırada yer aldığı belirtildi.

Kent nüfusunun yüzde 74'ünün (301 bin 887 kişi) il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 26'sının ise (105 bin 876 kişi) belde ve köylerde ikamet ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye nüfusunun yüzde 0,5'inin Edirne'de ikamet ettiği kaydedildi.

Edirne'nin 407 bin 763 kişilik nüfusla 81 il arasında 49. sırada yer aldığı, 2020 yılında sadece Keşan ve Enez ilçesinde nüfusu artarken, diğer 7 ilçenin nüfuslarının azaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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