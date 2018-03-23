Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) ziyaretlerine devam ediyor.

EDGED'den yapılan yazılı açıklamada, dernek üyelerinin Regaip Kandili dolayısıyla Edirne Huzurevi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, polis noktalardı, güvenlik güçleri ve kentteki camilerde ziyaretlerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDGED Başkanı Veysel Güner, birlik beraberlik şuuru ile her zaman vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her günün önemine hitaben ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaşlılar Haftası ve Regaip Kandili vesilesiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün huzurevinde düzenlediği programa katıldık. Bilgi ve tecrübeleriyle toplumsal hafızamız olan yaşlılar, kültürümüzü ve değerlerimizi geleceğe taşımamızı sağlayan en değerli kıymetlerimizdir.

Bizlerde bizleri bugünlere getiren değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası ve Regaip Kandili vesilesiyle ziyaret ederek ellerini öptük, hayır dualarını aldık. Yine Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ve yakınlarını, görevi başında olan sağlık çalışanlarımızı, büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, milletin barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren emniyet teşkilatımızı ziyaret ederek kandillerini kutladık onlarla birlikte olduk."