Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı
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Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı

EDİRNE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gece düzenlenen etkinlikte, dev ekranda darbe girişimi gecesi yaşananlar izletilirken, vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.

Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı
15.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:03
EDİRNE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gece düzenlenen etkinlikte, dev ekranda darbe girişimi gecesi yaşananlar izletilirken, vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.

Edirne Valiliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde destan yazan şehitler ve gaziler için Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programı gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör,  Belediye Başkanı Recep Gürkan, çok sayıda kurum müdürü, şehit ailesi ve gaziler katıldı. Normalleşme sürecinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında etkinliğe girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken, oturanlar için de mesafere ayarlaması yapıldı.

MÜZİK VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİEtkinlik, müzik ve darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı. Yaklaşık 40 dakika süren gösterimin ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Kur'an tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan dinletildi ve ardından 15 Temmuz konulu video gösterimi yapıldı.SELİMİYE'YE MAHYA ASILDI, SANCAK KOŞUSU YAPILDI15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, Edirne'nin incisi Selimiye Camii'ne de 'Birliğimiz Daim Olsun' yazılı mahya asıldı. Edirne Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ise Selimiye Camii'nin önünden 25 sporcunun katılımıyla belirlenen parkurlarda Sancak Koşusu gerçekleştirdi.İŞ MAKİNELERİYLE TANKLARIN GEÇİŞİNİ ÖNLEDİ15 Temmuz gecesi Edirne'de hain darbe girişiminde yaklaşık 80 iş makinesiyle tankların önünü kesen ve İstanbul'a gitmelerini önleyen iş insanı Nesim İba da o gece yaşadıklarını anlattı. Vatanı korumak için hiç düşünmeden iş makinelerine direktif verdiğini ifade eden İba, "Saat 9.00 - 9.30 sıralarıydı. Devletimizin bir görevlisi tarafından arandım ve bir kalkışmanın olduğundan bahsetti. Bu kalkışmada Trakya bölgesinden İstanbul'a hareket edecek tanklar olduğunu söylediler. Bölgemizde Suvari Köprüsü olarak adlandırdığımız Karaağaç bölgesi, Tunca ve Meriç Köprüsü ile Süloğlu mevkiinde bulunan zırhlı birlikleri engellemek amacıyla aşağı yukarı 80'e yakın kamyon ve iş makinesi sevk ettik. Hepsi kendimin. Ben o sırada Tekirdağ'daydım. Sağolsun arkadaşlarım ben Edirne'ye gelene kadar organize olmuşlar, yolları kapatmışlar. Bu 20 - 25 gün devam etti oradaki nöbetimiz. Helali hoş olsun" dedi.'4 YILDIR AYNI DUYGUYU YAŞIYORUZ'Eşiyle evden helalleşerek çıktığını söyleyen İba, "Tabi 4 yıl oldu. Ben inanamamıştım. Bu çağda böyle bir şeyi yapabileceklerini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Kim neyin nesidir, anlayamamıştık. Eşim ve çocuklarımla helalleşmiştim. Eşime 'ben gidiyorum' dedim ve çocuklara sahip çıkmasını istedim. O da beni bırakmadı 'ben de geleceğim' dedi. Beraber çıktık. Zaten Cumhurbaşkanımız talimatıyla, insanları meydanlara davet etti. Onunla birlikte halkımız memleketine sahip çıktı. 4 yıldır bu duyguyu halen yaşıyoruz. Biz de bunu bizden sonraki nesillere aktarmak için, unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Olabildiğince bu programlara iştirak ediyoruz. Devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuğuyla programa katılan Yalçın Kahya ise, "O gece biz de sokaktaydık. 2016 yılında böyle bir şeyin olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hainler inşallah cezalarını da buluyorlar. Allah bu millete bir daha böyle bir kalkışma göstermesin inşallah. Özellikle Ömer Halisdemir'i Allah peygamberimize komşu etsin" diye konuştu. Gece boyunca da camilerde sela okundu.


- Edirne

Kaynak: DHA

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