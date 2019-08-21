Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde hırsızlık

21.08.2019 17:52

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinin deposunda AFAD'a ait 3 dizüstü bilgisayar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yeni yapılan Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine taşınma sırasında bazı kolilerin boş olduğu fark edildi.

AFAD ekiplerinin 3 dizüstü bilgisayarın çalındığını belirlemesi üzerine polise haber verildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA