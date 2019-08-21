Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde hırsızlık
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinin deposunda AFAD'a ait 3 dizüstü bilgisayar çalındı.
21.08.2019 17:52
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinin deposunda AFAD'a ait 3 dizüstü bilgisayar çalındı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yeni yapılan Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine taşınma sırasında bazı kolilerin boş olduğu fark edildi.
AFAD ekiplerinin 3 dizüstü bilgisayarın çalındığını belirlemesi üzerine polise haber verildi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA