Edip Uzunoğlu Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edip Uzunoğlu Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edip Uzunoğlu Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

EDİP UZUNOĞLU DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKahramanmaraş'ta yangına müdahale sırasında düşen uçakta şehadete eren Edip Uzunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

EDİP UZUNOĞLU DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş'ta yangına müdahale sırasında düşen uçakta şehadete eren Edip Uzunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ile şehidin yakınları katıldı.

Buruk mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Uzunoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Habermetre

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