Edip Uğur son yolculuğuna uğurlandı
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Edip Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Edip Uğur son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Geçirdiği hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görürken hayatını kaybeden eski milletvekili Edip Uğur son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görürken hayatını kaybeden eski milletvekili Edip Uğur son yolculuğuna uğurlandı. Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edip Uğur'un naaşı Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

ANAP ve AK Parti'de 18-22-23 ve 24'ncü dönem Balıkesir milletvekili olarak parlamentoda yer alan ve 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinde bulunan iş adamı Edip Uğur öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Edip Uğur ile birlikte siyaset yapan Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Meclis eski Başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, iş ve siyaset dünyasının ileri gelenleri katıldı. Zağnos Paşa Camisi'ndeki cenaze namazı öncesinde Edip Uğur'un oğulları İsmail ve Mahmut Uğur ile eşi Nurgül Uğur taziyeleri kabul etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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