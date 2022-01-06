Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama - Haberler Spor
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Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Spor

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Edin Visca, geldiği kentte, bordo mavili taraftarlarca coşkuyka karşılandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor'un renklerine bağladığı Edin Visca, geldiği kentte, bordo mavili taraftarlarca coşkuyka karşılandı.

Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, sözleşme imzalamak için kente geldi. İstanbul'dan sabah 09.45 uçağıyla yola çıkan Visca, menajeriyle birlikte saat 11.45'te Trabzon Havalima'na geldi. Havalimanı çıkışında coşkulu taraftar grubu Visca'yı tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı.Boşnak oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.

Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

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Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor Haberleri

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