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Koronavirüs, Edin Visca, Başakşehir, Trabzon, Spor

Edin Visca, Türkçe röportaj verdi: İnşallah çeyrek finale gideceğiz

"İnşallah çeyrek finalde daha dolu bir statta oynayacağız""Stattaki atmosfer için herkese teşekkür ediyorum""Trabzon'a 3 puan için gideceğiz""Koronavirüs'ten korkmuyorum""Çeyrek finalde oynamak istiyorum"İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - İstanbul Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin...

12.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:58
Edin Visca, Türkçe röportaj verdi: İnşallah çeyrek finale gideceğiz

"İnşallah çeyrek finalde daha dolu bir statta oynayacağız"

"Stattaki atmosfer için herkese teşekkür ediyorum"

"Trabzon'a 3 puan için gideceğiz""Koronavirüs'ten korkmuyorum""Çeyrek finalde oynamak istiyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - İstanbul Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Kopenhag maçının ardından basın mensuplarına Türkçe röportaj verdi ve "Çeyrek finalde oynamak istiyorum, inşallah deplasmanda avantajımızı kullanarak çeyrek finale gideceğiz" dedi.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için avantaj kazanan İstanbul Başakşehir'de yıldız futbolcu Edin Visca, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Önemli bir maçı kazandıklarını ifade eden Edin Visca, "Evet, önemli bir maç kazandık. Kopenhag iyi bir takım, taktiksel iyi bir takım gerçekten. Belki ekstra oynamadık ama sonuçta kazandık, avantajlıyız. İnşallah çeyrek finalde daha dolu bir statta oynayacağız" şeklinde konuştu."STATTAKİ ATMOSFER İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"Stadyumda Türk bayrakları ile donatılarak yaratılan atmosferi değerlendiren Visca, "Güzel bir şey oldu, aslında herkese teşekkür etmem lazım, herkes bize destek vermek için geldi. Herkese teşekkürler, inşallah deplasmanda savaşacağız. Çeyrek finalde stat daha dolu olacak, bence de çeyrek finale gideceğiz" diye konuştu."TRABZON'A 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"Hafta sonu Süper Lig'de deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Edin Visca, "Evet, zor bir maç. Bu sene Trabzonspor da biz de iyi gidiyoruz, iyi bir maç, iyi bir derbi olacak. Biz her maçı kazanmak istiyoruz, pazar günü öyle bir maç olacak. Zor bir maç ama biz iyi bir takımız, oraya 3 puan için gideceğiz" ifadelerini kullandı. "KORONAVİRÜS'TEN KORKMUYORUM"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında da konuşan Visca, "Bunu hiç düşünmüyorum, Türkiye'deki herkese çok inanıyorum ve inşallah burada bir şey olmayacak. İyi hissediyorum, gerçekten korkmuyorum" açıklamalarında bulundu."ÇEYREK FİNALDE OYNAMAK İSTİYORUM"Takımın en golcüsü olması hakkında ise Edin Visca, "Golcü olmam güzel bir şey ama dediğim gibi çeyrek finalde oynamak istiyorum, inşallah deplasmanda avantajımızı kullanarak çeyrek finale gideceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Edin Visca'nın açıklamaları


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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