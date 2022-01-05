Edin Visca: Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, bordo mavili takıma transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Visca, "Heyecanlıyım, mutluyum ve Trabzonspor'a gideceğim için motiveyim. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum" dedi.

"HEYECANLI VE MUTLUYUM"

Teknik direktör Abdullah Avcı'dan övgüyle bahseden Visca, "Abdullah Avcı, benim öğretmenim. Onunla konuştuk. Beni isteyen bir hoca, ben de onunla tekrar çalışmak istedim. Bir sistem arasına gireceğim. Çok motiveyim. Antrenmanları ve maçları bekliyorum. Benim görevim sahada" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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