Edin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Edin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:32
Edin Visca, AA'nın

Medipol 'in kaptanı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersekli futbolcu, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Visca, yaşam kategorisinde ise oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına verdi.

Medipol Başakşehir Kaptanı, kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına kullandı.

Edin Visca, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade etti.

Kaynak: AA
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