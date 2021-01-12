EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde neler olacak?

EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO 179. bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyiciler araştırmalarını hızlandırdılar. Dizinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı sorusu yayınlanan 12 Ocak ATV yayın akışı ile yanıt buldu. EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde neler olacak?

EDHO yeni bölüm ne zaman? EDHO neden yok? EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecanla takip edilen son bölümün ekrana gelmesinin ardından gözler fragmana çevrildi. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında yer almayacak. 5 Ocak Atv yayın akışına göre; Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin heyecanla beklenen bölümünün gelecek hafta sevenleriyle buluşacağı bildirildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bugün yok mu? 12 Ocak EDHO yeni bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışı içerisinde 19:45'de Kupa Günlüğü, 20:45'de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179 BÖLÜM FRAGMANI!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 179. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı haberimizde yer alacak. Sevilen dizinin en son 178. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yeni bölüm fragmanı ise henüz izleyicinin beğenisine sunulmadı.

EŞKİYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken dizilerin gelecek hafta ekranlara yeni bölümleriyle geri dönmesi bekleniyor. Henüz konuyla ilgili yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama ise bulunmuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

Hainler kendi pususunda boğulacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst...

YAMANLARIN HAİN PLANI

Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

Hainler kendi pususunda boğulacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst...

KORKMAZLARIN AMACI NE?

Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR

Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Yeni Malatyaspor – Galatasaray

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı