Edho yeni bölüm fragmanı ! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm izle!

Edho yeni bölüm fragmanı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 188. bölümü ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm özeti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm izle

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EŞKİIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. bölüm FULL İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında 188. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 188. bölümün ardından şimdi de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm için araştırmalarına başladılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. BÖLÜM İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm izlemek için tıklayınız!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM ÖZETİ

"Seni Doğan'ın elinden ben bile kurtaramam!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.