EDHO'nun sevilen isminden kötü haber geldi! Beyninde tümör çıktı
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EDHO'nun sevilen isminden kötü haber geldi! Beyninde tümör çıktı

18.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:50
EDHO'nun sevilen isminden kötü haber geldi! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın beyninde tümör çıktığı öğrenildi. Ameliyat edilen oyuncu, EDHO'ya veda edecek mi? İşte detaylar...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yılbaşı tatilinin ardından 6. sezonu ile ekran macerasına devam edecek. Set ekibi ve oyuncular büyük hazırlığın içinde yer alırken başrol oyuncusundan kötü haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dizinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya, dizinin yılbaşı tatiline girmesi nedeniyle soluğu memleketi Makedonya'da almıştı. Çekimlerin başlamasına az bir zaman kala Türkiye'ye geri dönmek için hazırlıklara başlayan Sabina Toziya, bir anda bayıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun beyninde tümör olduğu tespit edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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