EDHO neden yok, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün yok mu?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. ATV yayın akışında ise EDHO yeni bölüm bilgisi görülmedi İzleyiciler bunun üzerine EDHO neden yok, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün yok mu gibi konuları merak etti.

EDHO sevenler ATV yayın akışına bakara bu akşam yeni bölüm olup olmadığını merak etti. Ancak bu akşam yeni bölümün olmadığı görüldü. Peki, EDHO neden yok, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün yok mu?

EDHO NEDEN YOK, EDHO BİTTİ Mİ?

Oktay Kaynarca, sezon finali öncesinde 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında, "199 bölüm çekmişiz. Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber. Dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar, acılar, sevinçler, dostluklar. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı..