EDHO ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon (7. sezon) ne zaman yayınlanacak? Hangi gün?

Edho ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon (7. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? EDHO yedinci sezon ne zaman? EDHO yedinci sezon hangi ay, gün başlıyor? EDHO 7. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Twitter'da son yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"Ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz merakla beklenen 7. Sezonuyla yakında atv'de"

Buna göre dizinin yeni sezonu hangi gün başlayacak tam belli değil. Fakat Twitter'da son paylaşım 15 Eylül tarihinde yapılmıştır. Buna göre dizinin yeni sezonu yakın zamanda çıkabilir. Yakın zamanda 7. sezonun başlama tarihi açıklanabilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ek olarak bugün 28 Eylül Salı 2021 tarihinde ATV yayın akışında'Baba Parası' filmi bulunuyor. Buna göre dizinin yeni bölümü bu hafta da ekranlara gelmeyecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EDHO HAFTA İÇİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

EDHO dizisi hafta içi her Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EDHO KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

EDHO OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrol oyuncuları şu şekilde: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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