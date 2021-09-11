Edho ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon hangi gün? sorularının yanıtları merak ediliyor. EDHO yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ATV ekranlarının fenomen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen bir bölümle sezon finaline girmişti. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Twitter'da son yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"7. Sezon için nefesler tutuldu! EDHO hakkında her şey atv.com.tr ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Youtube" kanalında"

ATV ekranlarının reyting rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni sezonu merakla bekleniyor. Eylül ayının gelmesiyle pek çok dizinin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. Efsane dizinin başrol oyuncusu Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizinin yeni sezon bölümlerinin Eylül ayında başlayacağını belirtmişti.

Ancak, Gazeteci Birsen Altuntaş imzalı haber de, dizi ekibi ile ATV yönetimi arasında sorun çıktığı, kriz çözülmeden çekimlerin başlamayacağı öne sürüldü.

Bununla birlikte EDHO'nun yeni sezonunun ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Namlunun ucunda bu sefer Yaman Korkmaz ve ailesi vardır. Hamdi Korkmaz ve ailesi Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelmiştir ve bu defa büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında büyük şok etkisi yaratır fakat Savaş ve ekibinde bu ölüm zafer sarhoşluğu yaratır. Hızır Çakırbeyli ise verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübelidir ve kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EDHO HAFTA İÇİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

EDHO dizisi hafta içi her Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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