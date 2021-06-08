EDHO canlı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz full HD Canlı!

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

EDHO SON BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 198. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!