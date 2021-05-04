EDHO canlı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz full HD Canlı!

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır'ın hedefinde yeni isimler var!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. Bölüm izle yeni bölüm izle tek parça izle

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 193. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pınar Hanım, İlyas Bey'e yanıkmış!"

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder. Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar. Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!