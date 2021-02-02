EDHO canlı izle ATV! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? EDHO son bölüm full izle! Eşkıya yeni bölüm fragmanı izle!

ATV ekranlarına 181 bölümdür gelen ve çok sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Hayriye Çakırbeyli'nin ölümüyle sarsılan Çakırbeyli ailesi neler yaşayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. yeni bölüm canlı izleme linkini yazımızda bulabilirsiniz! EDHO canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 181. yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Bugün EDHO var mı? soruları seyirciler tarafından merakla araştırılıyorken, yeni bölümü izlemek isteyenler de EDHO canlı izleme linki arıyorlar. Son olarak Sabina Toziya'nın beynindeki tümörden dolayı geçirdiği felç ile diziden ayrıldığı haberiyle sarsılan EDHO dizisinin yeni bölümüne buradan ulaşabilirsiniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. yeni bölüm izleme linkini yazımızda bulabilirsiniz! EDHO canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak? İşte, ATV Yayın Akışı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE ATV!



Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.