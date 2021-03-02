EDHO canlı izle! ATV EDHO 184. yeni bölüm canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak?

EDHO canlı izle! ATV EDHO 184. yeni bölüm canlıEkranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün ATV'de başlıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm canlı izleme linki! EDHO canlı izle! ATV EDHO dizisi canlı izle! EDHO yeni bölümde neler olacak? EDHO son bölümde neler oldu?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezonunun da gözdesi olacağının sinyallerini verdi. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, televizyon macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Herkesi öldürücem!"

İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugünkü bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik): Hızır'ın eski sevgilisi.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.

Fahri (Kenan Çoban): Hızır'ın dostu.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): Haşmet ve Behzat'ın kız kardeşi.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.

Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.