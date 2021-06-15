EDHO bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 199. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 15 Haziran 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 196. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 15 Haziran 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 199. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...
EDHO BUGÜN VAR MI?
Edho bugün ATV sitesinin yayın akışında gözükmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında sezon finali yapacaktır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.
Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!