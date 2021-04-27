EDHO bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 192. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 27 Nisan 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 192. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 27 Nisan 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 192. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! İşte detaylar haberimizde...
EDHO BUGÜN VAR MI?
Edho bugün ATV sitesinin yayın akışında gözükmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.
Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.
Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!