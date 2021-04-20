EDHO bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 191. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 20 Nisan 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 191. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 20 Nisan 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 191. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! İşte detaylar haberimizde...
EDHO BUGÜN VAR MI?
Edho bugün ATV sitesinin yayın akışında gözükmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.
İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.
İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!