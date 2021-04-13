EDHO bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 190. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 13 Nisan 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 190. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 13 Nisan 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 190. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! İşte detaylar haberimizde...
EDHO BUGÜN VAR MI?
Edho bugün ATV sitesinin yayın akışında gözükmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.
Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.
Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.
Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.
Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!