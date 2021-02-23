EDHO bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 23 Şubat 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni bölüm 23 Şubat 2021 ATV yayın akışı bilgileri içerisinde yer almaktadır. Dizinin takipçileri "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Edho bugün var mı? Edho bu akşam var mı? Edho 183. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

EDHO BUGÜN VAR MI?

Edho bugün ATV sitesinin yayın akışında gözükmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

"Zaafı olan herkes ölür!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

EDHO 183. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!

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