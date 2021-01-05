EDHO bugün var mı? 5 Ocak EDHO yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam ATV ekranlarında olmayacak. Dizinin yerine "Akıncılar" adlı yeni yapım ekrana gelecek. Şimdi EDHO izleyicileri "EDHO bugün var mı?", "Eşkıya Dünyaya Hükümadar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm neden yok?" 5 Ocak EDHO yeni bölüm var mı? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yayınlanmıyor. Yeni başlayan "Akıncılar" dizisinin tekrar bölümü izleyici ile buluşacak. Bunun nedenini öğrenmeye çalışan seyirciler 5 Ocak EDHO yeni bölüm var mı?"Eşkıya Dünyaya Hükümadar Olmaz bu akşam var mı? EDHO bugün var mı? EDHO yeni bölüm neden yok?" diye soruyor.

EDHO BUGÜN VAR MI?



Eşkıya Dünyaya Hükümadar Olmaz 179. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak Salı günü ekrana gelecek.

SEŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yılbaşı nedeniyle 2 haftalık ara verecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final yapmamaktadır. Dizi 19 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek. 19 Ocak 2021 tarihinden itibaren Salı günleri saat 20:00 'da ATV ekranlarında olacak.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO final mi yapıyor? EDHO bugün neden yayınlanmadı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yılbaşı arası nedeniyle 2 hafta ekranlara gelmeyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü 19 Ocak Salı 2021 günü ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçlerindeki hain ortaya çıkıyor!İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder.

Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

EDHO SON BÖLÜM İZLE...