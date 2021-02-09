EDHO bu hafta yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, final mi yaptı?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bugün ekranlara gelemeyecek. Bugün ZTK çeyrek final maçları oynanacak. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EDHO bugün var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bugün olacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok?

ATV'nin en beğenilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün ekranlara gelemeyecek. ATV yayın akışına göre bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı oynanacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni bölüm saat kaçta hangi kanalda?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN YOK MU?

Yapılan açıklamaya göre bu hafta ZTK maçı nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ekranlara gelemeyecek. Yani EDHO 9 Şubat Salı 2021 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Bugün EDHO dizisi yerine Ziraat Türkiye Kupası maçı olacak. Bugün ATV'de 20:45 'de Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK maçı olacak.

EDHO BİTTİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Fakat Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV'de yayınlandığı için haliyle bugün yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

9 ŞUBAT SALI EDHO NEDEN YOK?

Bugün ATV'de 20:45 'de Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK maçı olacak. Haliyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara gelemeyecek. Yeni bölümünün sonraki hafta ekranlara gelmesi bekleniyor.

9 ŞUBAT ATV AKŞAM SAATLERİ YAYIN AKIŞI

19:45 - Kupa Günlüğü

20:45 - Fenerbahçe - M. Başakşehir

22:30 - Akıncı 6. Bölüm

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır yeni bir döneme hazırlanıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. Bölüm izle yeni bölüm izle

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

EDHO 182. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

EDHO son bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Haftaya yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.