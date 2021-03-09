EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? EDHO yeni bölüm ne zaman?
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EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? EDHO yeni bölüm ne zaman?

09.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:30
EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? EDHO yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarını sevilen dizisi EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? EDHO yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı izle!

ATV ekranlarını sevilen dizisi EDHO bu akşam var mı?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? EDHO yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür. İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar. Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

Her Salı ATV ekranlarında yayınlanan Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda. 185. bölümü ile 20.00'da ekranlarda.

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