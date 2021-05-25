EDHO bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yapıyor?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklerken EDHO bitti mi ve EDHO final mi yapıyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, EDHO final mi yapıyor?

EDHO dizisi takipçileri bu akşam yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü heyecanla bekliyor. Diziseverler EDHO hakkında detayları merak ederken EDHO final mi yapıyor ve EDHO bitti mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, EDHO bitti mi? EDHO final mi yapıyor? EDHO bitti mi?

EDHO BİTİYOR MU?

EDHO dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli savaşı başlattı. Seyirciler bu savaşın karşılığında final sorusunu merak ediyor. Yapımcı Raci Şaşmaz kaçıncı bölümle diziye veda edileceğini de duyurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımcısı, 300. bölüm ile sembolik bir final yapmayı hedeflediklerini duyurdu. Henüz final kararıyla ilgili resmi bir açıklama daha yapılmazken dizinin 2025 yılına kadar devam etmesi hedefleniyor.