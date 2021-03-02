EDHO 184 bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı...
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EDHO 184 bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı...

02.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:32
EDHO 184 bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı...

EDHO 184. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Herkesi öldüreceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı...

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Salı akşamı ATV ekranlarında yayımlanan EDHO yeni bölüm fragmanı seyircisi ile buluştu. EDHO son bölümde; İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapmıştı. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşaması yönünde olacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Merakla beklenen EDHO 184.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm sloganı; "Hepinizi öldüreceğim!" olurken dizinin yeni bölümü büyük olaylara sahne olacak…

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

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