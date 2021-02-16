EDHO 182. bölüm fragmanı! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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EDHO 182. bölüm fragmanı! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

16.02.2021 19:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:04
EDHO 182. bölüm fragmanı! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu EDHO dizisinin 182. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan EDHO 182. bölüm fragmanı izle! EDHO son bölüm özeti! EDHO yeni bölümde neler olacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı!

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EDHO 182. BÖLÜM FRAGMANI!

"Benim hayatımın bedeli bu..."Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.

EDHO 183. BÖLÜM FRAGMANI!

Eşkıya 183. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu dizinin hayranları tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. Bölüm Tanıtımı henüz yayınlanmadı. EDHO yayınlandığı takdirde haberler.com olarak sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz. EDHO yeni Bölüm Salı günü saat 20.00 da ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacaktır.

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