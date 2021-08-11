Edge Gaming, finansman turunda 2 milyar dolar topladı!
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Edge Gaming, finansman turunda 2 milyar dolar topladı!

Edge Gaming, finansman turunda 2 milyar dolar topladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Eski İsrail özel kuvvetleri subayı olan iki kardeş tarafından kurulan Edge Gaming, finansman turunda 2 milyon dolar topladığını duyurdu.

Tel Aviv merkezli Edge Gaming finansman turunda 2 milyar dolar topladı. Şirket, yatırımın espor takımları ve oyuncular için bir eğitim akademisi oluşturmak için kullanılacağını söyledi.

Edge Gaming, bu yılın başların eski İsrail özel kuvvetleri subayları CEO Asaf Gazit ve COO Omri Gazit kardeşler tarafından kuruldu. Ayrıca, finansman turu Stardom Ventures ve And Ventures tarafından yönetildi.

Platform, hayranların oyun içi becerilerini geliştirmelerini sağlayacak bir 'profesyonelliğe giden yol' programı da dahil olmak üzere çeşitli deneyimlere katılmaları için bir merkez görevi görecek. Kuruluşlar için, platformun şu anda geliştirilmekte olan 'ölçeklenebilir bir gelir kanalı' ve 'diğer oyundan para kazanma kanalları' oluşturmalarına izin verdiği söyleniyor.

And Ventures Yönetici Ortağı Roy Geva Glasberg, yatırım hakkında şunları söyledi:

"E-spor alanı şimdiden milyarlarca dolar gelir getiriyor ve yıldan yıla çift haneli bir oranda büyüyor. Edge'e yaptığımız yatırım, kuruculara olan inancımız ve yüz milyonlarca oyuncunun pazarına heyecan verici yeni bir deneyim getirme vizyonları tarafından yönlendirildi."

Edge Gaming CEO'su Asaf Gazit bir yayın sırasında platform hakkında şunları söyledi:

"Bariz farklılıklara rağmen, askerler ve profesyonel Esports oyuncuları için eğitim senaryolarının aslında oldukça karşılaştırılabilir olduğunu gördük."

EDGE GAMING PLATFORMU HAKKINDA

-Oyuncuların zihinsel ve oyun becerilerini oyun içinde nasıl analiz edip geliştireceğini gösteren eğitim platformudur.

-Edge sistemi, oyun içindeki oyuncuların oyun becerilerini analiz eden ve eğiten olmayan sistemdir.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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