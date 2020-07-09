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Edgaras Ulanovas: "Hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız"

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Edgaras Ulanovas, taraftarlara seslenerek, "ilk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul'da görüşeceğiz.

Edgaras Ulanovas:
09.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:56

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Edgaras Ulanovas, taraftarlara seslenerek, "ilk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul'da görüşeceğiz. ve umarım hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız" dedi.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Kendisine güvendiği ve fırsat verdiği için Fenerbahçe'ye teşekkür eden Edgaras Ulanovas, "Böylesine müthiş geçmişi olan ve takımlarına tutkuyla bağlı, harika taraftarlara sahip bir kulübü temsil etmek, kariyerimde ileriye doğru atılmış bir adım olacak. Bana gönderdiğiniz tüm mesajlar için herkese çok teşekkür ediyorum, ilk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul'da görüşeceğiz. ve umarım hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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