Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

10.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:51
Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncusu olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez ismi oldu.

Trabzonspor savunmasında ortaya koyduğu performansla rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncusu olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmez ismi oldu.

Trabzonspor, Edgar Miguel Ie'yi, 17 milyon 500 bin Euro karşılığında Fransa'nın Lille'e takımına gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı. Bordo-mavili takım, Portekizli savunma oyuncusunu 2019-2020 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda'da geçiren Edgar le, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri döndü.

TAKIMIN EN İSTİKRARLI OYUNCUSU OLDU

Avrupa'da, Sporting Lizbon, Barcelona ve Villarreal gibi köklü kulüplerin alt takımlarında görev alan Edgar le, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Belenenses takımında ilk profesyonel transferini gerçekleştirdi. Daha sonra Lille'e transfer olan Portekizli savunmacı, bordo-mavili takıma gelmeden önce Fransa'nın Nantes ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarında kiralık olarak top koşturdu. Edgar, bordo-mavili takımla bu sezon 28 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Finali olmak üzere toplam 30 maçta forma giyen tek isim olarak önemli bir istikrara imza attı.

VİTOR HUGO VE HOSSEİNİ İLE UYUMU

Trabzonspor'un kalesinin önünde rakip forvetlere fırsat vermeyen Edgar le, savunmada görev yaptığı takım arkadaşları Vitor Hugo ve Majed Hosseini ile olan uyumuyla da dikkat çekti. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Vitor Hugo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın deplasmanda oynanacak olan maçta Ergar le ve Hosseini ikilisine savunmada şans vermesi bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Trabzonspor savunmasının önemli ismi Edgar le, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra istikrarını sürdürdü. Deneyimli teknik adam bordo-mavili takımın başında çıktığı 22 resmi müsabakada Portekizli oyuncuya maçların tamamında şans verdi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:07:40. #1.16#
title