Edgar Ie: Barcelona avantaj sağlayabilir

"Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için en iyisini diliyorum"

" Kerem Aktürkoğlu, hızlı ve yetenekli"

" İspanya'ya dönmek istiyorum ancak Avrupa'da bir ligde de oynayabilirim"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Trabzonspor'da Altay karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Edgar Ie, "Bana Türkiye'de ameliyat olmam gerektiğini söylediler ama ben Portekiz'de ameliyat olmayı tercih ettim. Önce onay verdiler ancak sonrasında ya Türkiye'de ameliyat olacağımı ya da sözleşmemi feshedeceklerini söylediler" dedi.

Trabzonspor'da Altay maçında çapraz bağı kopan ve sonrasında sözleşmesi feshedilen Edgar Ie, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da sakatlanana kadar mutlu olduğunu ifade eden Edgar Ie, "Orada mutluydum, her şey yolunda gidiyordu. Sakatlanana kadar oynuyordum. Bana Türkiye'de ameliyat olmam gerektiğini söylediler ama ben Portekiz'de ameliyat olmayı tercih ettim. Önce onay verdiler ancak sonrasında ya Türkiye'de ameliyat olacağımı ya da sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. Türkçe bilmediğim ve İngilizcem iyi olmadığı için görüşmeye tercümanla gittim. Ülkemde ameliyat olmayı tercih ettim" diye konuştu.

Barcelona karşılaşması öncesinde Kerem Aktürkoğlu'na dikkat çeken Edgar Ie, şöyle konuştu: "Kerem Aktürkoğlu, yetenekli ve hızlı bir kanat oyuncusu. Kontratakta etkili. Çok genç ve teknik olarak iyi bir futbolcu."