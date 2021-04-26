EDG Viper taraftarlardan gelen sorulara yanıt verdi!
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EDG Viper taraftarlardan gelen sorulara yanıt verdi!

EDG Viper taraftarlardan gelen sorulara yanıt verdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

LPL 2021 Bahar Mevsimi MVP'si Viper, popüler sorulara yanıt verdi.

Sezon başında Kore ligi LCK'den sürpriz bir şekilde'in köklü takımlarından Edward Gaming'e transfer olan Viper, gerçekleştirdiği röportaj ile birlikte taraftarlardan gelen sorulara yanıt verdi. İşte Viper'ın görüşleri:

Favori manganız nedir?

Death Note.

Hangi tür müzikleri dinlersin?

Genelde hip-hop, free-style müzikler dinliyorum.

Worlds'de karşısında oynamayı dört gözle beklediğiniz bir takım var mı?

Evet. Damwon Gaming ile karşılaşmak eğlenceli olurdu.

Oyunla ilgili sağlık sorunlarını önlemek amacıyla iş dışında egzersiz yapıyor musun?

Son zamanlarda pek egzersiz yapmadım. Dolayısıyla fiziksel gücüm biraz düştü.

Yılanlarla ilgili ne kadar şey biliyorsun? (Viper ismiyle bağlantılı olarak)

Havalı bir nickname seçmek istedim fakat bunun hakkında düşünecek çok zamanım olmadı. Bu yüzden yılanlarla çok fazla ilgilenmiyor olmama rağmen Viper ismini anında seçtim.

EDG ekibi arasından sizi diğer üç kişiye karşı koruyacak bir takım arkadaşı seçseniz bu isim kim olurdu?

Meiko.

LPL'de Çince öğrenmek ne kadar zor? Koreli oyuncular birbirleriyle konuşarak pratik yapıyor mu?

Çince öğrenmek gerçekten zor. Fakat LPL'deki Koreli oyuncular antrenmanlar sırasında Çince iletişim kurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.

İlk main şampiyonun neydi?

Main şampiyon konsepti üzerine gerçekten çok kafa yormadım. Ama şimdilik Vladimir alt koridorun ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim.

LPL yetkilileri bazen oyuncuların müsait olduğu zamanlarda taraftarların ilgisini çekebilecek içerikler çıkarabiliyor. Bu tür içerikler ve etkinliklerden haberdar olmak için LPL'in Discord kanalına katılabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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