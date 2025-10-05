Ederson sakatlandı mı, Ederson kaç maç yok?

Brezilya cephesi, Ederson'un yerine kaleci John Victor'un milli takım kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Böylece Fenerbahçeli yıldız, sakatlığı sebebiyle milli formayı bu dönemde giyemeyecek. Ederson'un sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ise yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.

EDERSON SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Ederson Moraes, yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertli futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazandı.

YERİNE JOHN VICTOR KADROYA DAVET EDİLDİ

Brezilya Futbol Federasyonu, Ederson'un yerine kaleci John Victor'un milli takım aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı. Böylece Ederson, sakatlığı nedeniyle milli forma şansını bu dönemde kaçırmış oldu.

SAKATLIK ANTRENMANDA YAŞANDI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında sakatlandı. Teknik heyet ve sağlık ekibinin ilk incelemesinin ardından Ederson'un durumu yakından takip edilmeye başlandı.

BREZİLYA, GÜNEY KORE VE JAPONYA İLE KARŞILAŞACAK

Brezilya Milli Takımı, milli arada Güney Kore ve Japonya ile hazırlık maçlarında mücadele edecek. Ederson'un bu maçlarda forma giyemeyeceği, tedavi sürecine Fenerbahçe sağlık ekibiyle devam edeceği belirtildi.