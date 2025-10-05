Ederson neden yok? Samsunspor Fenerbahçe maçında Ederson neden yok sakat mı, cezalı mı?

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlıyor. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncusu Ederson'un durumu merak konusu oldu. Ederson'un maçta neden yer almadığı, sakatlık ya da ceza durumu olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

EDERSON NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler sahaya şu 11'le çıktı:

Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı:

Engin Can Biterge, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Santos, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.

EDERSON MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Süper Lig'de bu akşam Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın Brezilyalı yıldızı Ederson, sabah saatlerinde ağrı hissettiği için maç kadrosuna alınmadı.

SABAH SAATLERİNDE AĞRI HİSSETTİ

Ederson'un sabah antrenmanı öncesinde ağrı şikâyetinde bulunduğu öğrenildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun durumunu değerlendirmek üzere hemen tıbbi kontrolleri başlattı.

MR SONUCU BEKLENİYOR

Brezilyalı futbolcunun öğle saatlerinde Samsun'da MR çekimi gerçekleştirildi. Ederson'un durumu, çekilen MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Yıldız oyuncu Samsunspor karşısında forma giymeyecek.

SON DURUM

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Ederson'un ağrısının nedeni yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Teknik heyet, oyuncunun riske edilmemesi yönünde karar alırken, kalede Tarık ilk 11'de görev yaptı.