Galatasaray'ın Brezilyalı efsanevi kalecisi Claudio Taffarel, vatandaşı Ederson ile görüşme gerçekleştirdi. Taffarel'in Ederson'a Galatasaray hakkında referans olduğu ve Galatasaray'a gitmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi. Ederson Galatasaray'a mı geliyor?

EDERSON GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Levent Tüzemen'in haberine göre; Galatasaray'ın eski kalecisi Taffarel, Manchester City forması giyen Brezilyalı eldiven Ederson'a Galatasaray için referans oldu. Haberde, Ederson'un Galatasaray'a gitmesi konusunda Taffarel'in deneyimli kaleciyi desteklediği ve Galatasaray'a gitmesi yönünde söylemlerde bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN EDERSON'A TEKLİFİ

Galatasaray'ın, Ederson'a yıllık 6.5 milyon euro vermeyi kabul ettiği ama bonservisi konusunda kesinlikle 10 milyon euroluk ücretin üzerine çıkmak istemediği öğrenildi.