Ederson Galatasaray'a geliyor mu?

Ederson Galatasaray'a geliyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray ile önemli başarılara imza atan Brezilyalı efsanevi kalecisi Claudio Taffarel, Galatasaray'ın transfer gündemine dair harekete geçti. Peki, Ederson Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın Brezilyalı efsanevi kalecisi Claudio Taffarel, vatandaşı Ederson ile görüşme gerçekleştirdi. Taffarel'in Ederson'a Galatasaray hakkında referans olduğu ve Galatasaray'a gitmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi. Ederson Galatasaray'a mı geliyor?

EDERSON GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Levent Tüzemen'in haberine göre; Galatasaray'ın eski kalecisi Taffarel, Manchester City forması giyen Brezilyalı eldiven Ederson'a Galatasaray için referans oldu. Haberde, Ederson'un Galatasaray'a gitmesi konusunda Taffarel'in deneyimli kaleciyi desteklediği ve Galatasaray'a gitmesi yönünde söylemlerde bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN EDERSON'A TEKLİFİ

Galatasaray'ın, Ederson'a yıllık 6.5 milyon euro vermeyi kabul ettiği ama bonservisi konusunda kesinlikle 10 milyon euroluk ücretin üzerine çıkmak istemediği öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeninden acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.