Öte yandan, yıldız kalecinin temsilcilerinin Ederson'u Fenerbahçe'ye de önerdiği iddia edildi. Sarı-lacivertli cepheden henüz net bir cevap gelmezken, bu olası sürpriz hamle, futbol kamuoyunda heyecanla karşılandı ve transfer gündeminin merkezine oturdu. Ederson Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

EDERSON FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Ederson'un temsilcileri, oyuncuyu Fenerbahçe'ye de aynı koşullarla sundu. İngiliz devi Manchester City, deneyimli kaleci için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.

MAAŞ BEKLENTİSİ YÜKSEK

Brezilyalı kaleci Ederson'un maaş beklentisinin yıllık 10 milyon euro olduğu, ayrıca 3+1 yıllık bir sözleşme istediği bildirildi.

GALATASARAY İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Galatasaray cephesinin bu talepleri kabul etmediği ifade edilirken, oyuncunun menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye de önerildiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ GİRİŞİM YOK

Henüz Fenerbahçe'nin Ederson transferi için somut bir adım atmadığı aktarılırken, olası bir hamlenin şimdiden taraftarları heyecanlandırdığı konuşuluyor.