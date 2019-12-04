'Edepsiz', 'iki yüzlü', 'çenesi düştü' ile başlayan NATO Zirvesi dayanışma mesajıyla son buldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle başlayan tartışma dünya liderlerini bir araya getiren zirveye taşındı. Ortak bildiride "dayanışma ve birlik" mesajı verilse de arka planda geçen atışmalar ve imalar liderler arasındaki tansiyonun göstergesi oldu.
04.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:13
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle başlayan tartışma dünya liderlerini bir araya getiren zirveye taşındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, liderlerin bu tartışmanın gölgesinde birbirlerine yaptığı yorumlar ve hitap şekilleri masaya yatırılan güvenlik meseleleri kadar konuşuldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com