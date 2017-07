Edenred Logosunu Yeniledi

Bugüne kadar Edenred ve Ticket için ayrı logolar kullanan Edenred, tüm hizmetlerini yenilenen logosuyla Edenred çatısı altında birleştirdi.



Şirket açıklamasına göre, tüm hizmetlerini Edenred çatısı altında buluşturan ve logosunu yenileyen Edenred, yeni mottosunu da "We connect, you win" olarak belirledi. Yeni motto, Edenred'in dijitalleşme sürecini, kurduğu ağları ve sağladığı avantajları temsil ediyor.



Yeni logo, kartlardan cep telefonu uygulamalarına, çevrimiçi platformlardan basılı yemek kartlarına kadar grup çözümlerinin tamamında kullanılmaya başlandı. Şirketler, çalışanlar ve üye işyerleri için çözümler sunan Edenred, artık tüm hizmetlerini 42 ülkede Edenred markası altında kullanıcılarıyla buluşturacak.



1960'lı yıllarda Ticket Restaurant hizmetinin başladığı günden bu yana şirketin marka imzası olarak konumlanan "kırmızı nokta"dan ilham alınarak oluşturulan yeni Edenred logosu, markanın tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Logonun kırmızı rengi, marka adının okunuşunu kolaylaştırırken, grup için ilk günden itibaren simge haline gelen bir rengi yansıtıyor.



Edenred'in 42 ülkedeki yaklaşık 8 bin çalışanı, yeni logonun renklerinde giyinerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler, sosyal medyada "#Edenredconnects" etiketiyle paylaşıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Başkanı ve Genel Müdürü Bertrand Dumazy, yeni görsel kimliklerinin dönüşüm süreçlerindeki en önemli evrelerden biri olduğunu vurguladı.



Dumazy, şunları kaydetti:



"Grubumuzun tam olarak dijital bir ekosisteme geçmesi; bizim güçlü, anlamlı ve birleştirici yeni marka kimliğimizi oluşturmamıza ön ayak oldu. Tüm dünyada 43 milyon çalışan, 1,4 milyon üye işyeri ve 750 bin şirket için çözümlerimizin her biri ayrı bir değer yaratma kaynağı oluşturuyor."



Edenred'in İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anne-Sophie Sibout, yeni marka kimliğinin güven, yakınlaşma ve cesaret sözü vererek, Edenred'in hedef kitleleri arasında kurduğu özgün bağları sembolize ettiğini dile getirdi.