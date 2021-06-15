Edenred hediye çekleri ile Babalar Günü'nde hediye almak isteyen çalışanların yanında

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments hediye çekleri ile Babalar Günü'nde hem tasarruflu bir hediye arayışında olan şirketlerin hem de çalışanların kolaylık sağlıyor.

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments hediye çekleri ile Babalar Günü'nde hem tasarruflu bir hediye arayışında olan şirketlerin hem de çalışanların kolaylık sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye'nin "İş hayatının her gününde yanınızdayız" mottosuyla hayata geçirdiği teşvik ve ödüllendirme ailesi Ticket Compliments hediye çekleri babaların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Edenred'in ayrıcalıklı dünyasına dahil olan şirketler, özel indirimlerle satın alabilecekleri Ticket Compliments Universal ve Ticket Compliments Fashion hediye çekleri ile hem yüzde 39 vergi tasarrufu sağlıyor hem de Babalar Günü'nde de çalışanlarına beğeni ve ihtiyaçlarına göre alışveriş imkanı sunuyor.

Ticket Compliments Universal hediye çeki, birçok seçkin markanın iki bine yakın mağazasından hediye seçimi yapma fırsatı tanıyor.

Çalışanlar, beyaz eşya, elektronik ürünler, dekorasyon ürünleri, mücevherat ve kozmetik gibi pek çok farklı kategoriye ev sahipliği yapan anlaşmalı iş yerlerinde alışveriş yapabiliyor.

Özel günlerde çalışanlarına hediye vermek isteyen şirketler için ünlü moda markalarından alışveriş yapma imkanı sunan Ticket Compliments Fashion hediye çeki ise çalışanları giyim, ayakkabı, aksesuar gibi şık hediye alternatifleri ile buluşturuyor.

Özel günlerde çalışanlarına hediye vermek isteyen şirketleri farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtaran Ticket Compliments hediye çekleri indirim ve kampanya dönemlerinde de geçerliliğini koruyor.

Ticket Compliments Universal ve Ticket Compliments Fashion hediye çekleri, bir yıl boyunca ve bir ürün alışverişinde birden fazla hediye çeki ile aynı anda kullanılabiliyor.

Hediye çeklerinin geçerli olduğu mağazaların bilgisine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız