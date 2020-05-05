Edenred'den Ticket Market Kart ile 10 bin TL'ye kadar kazandıran kampanya

Ramazanda çalışanlarına Ticket Market Kart hediye eden işverenler, her 1.000 TL tutarındaki siparişleri karşılığında 50 TL, toplamda ise 10 bin TL'ye kadar hediye kazanma fırsatı yakalıyor.

Ramazanda çalışanlarına Ticket Market Kart hediye eden işverenler, her 1.000 TL tutarındaki siparişleri karşılığında 50 TL, toplamda ise 10 bin TL'ye kadar hediye kazanma fırsatı yakalıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred, özel günlerde de teşvik ve ödüllendirme çözümleri ile şirketlere avantajlı ve hayatı kolaylaştıran alternatifler sunmaya devam ediyor.

Edenred "İş hayatının her gününde yanınızdayız" mottosuyla Ticket Market Kart ile ramazanda çalışanlarına erzak yardımında bulunmak isteyen şirketlere, lojistik ve operasyonel kolaylığın yanı sıra hijyenik bir seçenek sunuyor.

Çalışanlar ise Ticket Market Kart ile koli taşıma zorluğundan kurtulurken, 81 ildeki on binlerce marketten kendi ihtiyaçlarına göre özgürce alışveriş yapma imkanı buluyor. Ticket Market'in geçerli olduğu en yakın marketlerin listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Edenred'in özellikle ramazan ayında çok rağbet gören Ticket Market Kart'ı, işverenleri koli içeriği oluşturma, fatura işlemleri takibi, kolileri teslim alma, depolama ve dağıtma gibi operasyonel yüklerden kurtarıyor. Ayrıca, ramazanda çalışanlarına Ticket Market Kart hediye eden işverenler her 1.000 TL tutarındaki siparişleri karşılığında 50 TL, toplamda ise 10 bin TL'ye kadar hediye kazanma fırsatı yakalıyor.

81 ilde alışveriş imkanı

Edenred, ramazan ayında çalışanlarına erzak yardımı yapmak isteyen şirketlere sadece 81 ildeki 10 binlerce üye markette geçerli Ticket Market Kart'ı değil, aynı zamanda CarrefourSA ve Migros'larda geçerli hediye kartlarını da sunuyor.

CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı, çalışanlara 600'den fazla CarrefourSA mağazası ile birlikte online market ve mobil uygulamadan ihtiyaçları doğrultusunda dilediği gibi alışveriş yapma fırsatı sunarken, dijital kart seçeneği, sosyal mesafe ve hijyene her zamankinden daha fazla dikkat edilen bugünlerde çalışanlar için bir tercih sebebi oluyor.

Kart ya da dijital kod olarak hediye edilebilen, Migros, Migros Jet, Migros Sanal Market, 5M Migros ve Macrocenter mağazalarında geçerli Money Club Pro Kart sayesinde ise çalışanlar, kart ile satış mağazalarından, dijital kod ile Migros Sanal Market'ten online alışveriş yapabiliyor.

Kaynak: AA