Eden Hazard, Real Madrid'de 6. kez sakatlandı
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Eden Hazard, Real Madrid'de 6. kez sakatlandı

03.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:20
Eden Hazard, Real Madrid'de 6. kez sakatlandı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Belçikalı hücum oyuncusu Eden Hazard'ın sol bacak kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Belçikalı hücum oyuncusu Eden Hazard'ın sol bacak kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

İspanyol basını, Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren ve sürekli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen Hazard'ın bugünkü antrenmanda bir kez daha sakatlandığını yazdı.

Real Madrid, Belçikalı futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol spor basını sakatlığın ciddi olduğunu ve Hazard'ın en az bir ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana 6. kez sakatlık sorunu yaşayan ve iki sezonda toplam 43 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki Hazard, son olarak kasım ayında yine kas sorunundan 30 gün takımdan uzak kalmıştı.

İspanyol basını, Haziran 2019'da İngiltere'nin Chelsea takımından transfer edilen Hazard için Real Madrid Kulübünün daha önce yazıldığı gibi 100 milyon avro değil de 160 milyon avro ödediğini ileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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