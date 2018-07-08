Eden Hazard'ın Dünya Kupası Öncesi Yaptığı Tahmin Herkesi Şaşırttı

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelecek Belçika'da yıldız futbolcu Eden Hazard'ın kupa öncesi yaptığı tahminlerinin yüksek oranda doğru çıkması, oldukça şaşırttı.

Son olarak Brezilya engelini aşarak Dünya Kupası'nda yarı final biletini kazanan Belçika'da, Hazard'ın yaptığı tahminlerin büyük çoğunluğu tutarken, kendilerinin finalde İngiltere ile karşılaşacaklarını ve bu müsabakadan galip gelerek kupaya uzanacaklarını tahmin etmesi, en şaşırtıcı detay olarak göze çarptı.

ARJANTİN TAHMİNİ TUTMADI

27 yaşındaki yıldızın tahminlerindeki tek yanlış, Arjantin ve İspanya'dan geldi. Çeyrek Final'de İspanya ve Arjantin'in karşı karşıya geleceğini, Tangocuların İspanyolları eleyerek yarı finale adını yazdıracağı tahmini başarılı olamadı.

İŞTE EDEN HAZARDIN'IN 2018 FIFA DÜNYA KUPASI TAHMİNİ: