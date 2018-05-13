Edelstal Yönetim Kurulu Başkanı Torunoğulları'na Ödül

Yaptığı çalışmalarla Hollanda ve Türkiye arasında bir köprü olan Edelstal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Yeni Arayışlar Kulübü'nün Kent ve Yaşam Ödülleri'ne layık görüldü.

Yeni Arayışlar Kulübü'nün 14. Kent ve Yaşam Ödülleri, İstanbul Ramada Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Edelstal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinin belediye başkanları, branşlarında önemli çalışmalar yapmış olan iş adamları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Törende, Hollanda'da bir işçi çocuğuyken kendi çabaları ile başarılı işler yapan, Hollanda ve Türkiye'de hatırı sayılır yatırımlar yaparak adeta iki ülke arasında köprü olan Turgut Torunoğulları da ödül aldı.

Edelstal Yönetim Kurulu Başkanı Torunoğulları, yaptığı teşekkür konuşmasında, organizasyonu düzenleyen Celal Toprak ve Mehmet Gözcü'ye teşekkür ederek, Hollanda'da Türk toplumunun hayatın her alanında yerini aldığını söyledi. Hollanda'da bugün 20 bine yakın Türk iş adamı olduğunu ve bunların yılda 8 milyar euro ciro yaptıklarını ifade eden Torunoğulları, Türkiye kökenli öğrencilerin yüzde 40'ının bir üniversite ya da yüksek okul öğrencisi olduğunu, siyasetçilerin ve kadın girişimcilerin olduğunu söyledi. Artık Hollanda Türk toplumunun Hollanda'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Torunoğulları, böyle anlamlı bir ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. - İSTANBUL