Edebiyatın aşılandığı "Kahramanmaraş Akademi" ilk mezunlarını verdi
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Edebiyatın aşılandığı "Kahramanmaraş Akademi" ilk mezunlarını verdi

05.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:27
Edebiyatın aşılandığı

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Kahramanmaraş Akademi"de eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Kahramanmaraş Akademi"de eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında girmek için girişimlerde bulunulan kentin zengin edebiyat kültürünün geniş kitlelere tanıtılması amaçlanan akademide, 4 aylık eğitimi tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, "düşünce", "çeviri", "yazı", "dergi," "diksiyon", "klasik metin nasıl okunur" gibi 12 dalda eğitim alan 357 kursiyerden temsili olarak 24'üne sertifika verildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın kültür, sanat ve edebiyat şehri olduğunu söyledi.

Kentin birçok yazar ve şairi yetiştirdiğini vurgulayan Güngör, Kahramanmaraş'ı uluslararası arenada tanıtmak amacıyla birçok organizasyon ve çalışma yaptıklarını belirtti.

Şehrin şair ve yazarlarıyla ön planı çıkmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Güngör, bu değerleri uluslararası arenaya taşımak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil etmek ve bu sayede değerleri daha fazla tanıtmak istediklerini ifade etti.

Güngör, UNESCO hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Kahramanmaraş'ta bu değer var. UNESCO'ya dahil olmak, var olan kapasitemizi, tecrübemizi, birikimimizi uluslararası alanda tescil etmek anlamına geliyor. Bu süreç, çok büyük başarıyla, gayretle devam ediyor. Sonucu da inşallah hayırlı olur diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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