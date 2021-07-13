Edebiyata yön veren kent, 'Gölcük'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edebiyata yön veren kent, 'Gölcük'

Edebiyata yön veren kent, 'Gölcük'
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölcük Belediyesi, geleceğe belge niteliği taşıyacak olan kültür ve edebiyat alanında kitaplar yayınlamaya devam ediyor.

2021 yılının "Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı" olması hasebiyle, "Sırat-I Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Akif Ersoy" kitabı yayınlandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'ün edebiyat ve sanat dalında öncü kent olması yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Gölcük Belediyesi, Kültür, Sanat ve Düşünce Dünyasının Nabzı" üst başlığı altında düzenlenen ilk sempozyum sonrasında "Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı" kitabını yayınlamıştı. 2021 yılının, "Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı" olması hasebiyle de Türk Edebiyatı, düşünce dünyasında çok önemli bir yere sahip ve adeta Mehmet Akif Ersoy ile özdeşleşen bir dergi olan Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi'nden hareketle online olarak yapılan "Sırat-ı Müstakîm - Sebilürreşat ve Mehmet Akif" Sempozyumu sonrasında "Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Ersoy" isimli kitap da yayınlandı.

SIRAT-I MÜSTAKİM/ SEBİLÜRREŞAD DERGİSİ VE MEHMET ÂKİF ERSOY

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuyla ilgili yaptığı açıklamada: ""Kültür, Sanat ve Düşünce Dünyasının Nabzı" üst başlığı altında düzenlediğimiz ilk sempozyum sonrasında yayınladığımız "Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı" kitabından sonra, 2021 yılının "Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı" olması hasebiyle Türk Edebiyatı, düşünce dünyasında çok önemli bir yere sahip ve adeta Mehmet Akif ile özdeşleşen bir dergi olan Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi'nden hareketle dergilerle ilgili sempozyum serimiz kapsamındadüzenlediğimiz çevrim içi sempozyumda sunulan bildiriler de "Sırat-ı Müstakim/ Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Ersoy" isimli kitap olarak yayınlandı.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese, sempozyuma katılıp bildiri sunan saygıdeğer akademisyenlere, özellikle; derginin editörlüğünü de yapan kıymetli dostum hemşehrimiz Sayın Doç. Dr. Ali KURT Beyefendiye çok teşekkür ederim. Kitabın ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması temennimle, kültür, edebiyat dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Aykut Kocaman Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edebiyata yön veren kent, 'Gölcük' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:17:26. #1.15#

title